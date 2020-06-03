Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 23vom 03.06.2020
43 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12

Bell plant, das Chastain an ein Konglomerat zu verkaufen, um das Krankenhaus zu retten. Kit versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Nic und Conrad machen sich derweil auf die Suche nach Kyle Nevin, der als Spender für Jessie in Frage kommt. Dabei kommen sie sich wieder näher.

ProSieben
