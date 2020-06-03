Atlanta Medical
Folge 23: Sinneswandel
43 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12
Bell plant, das Chastain an ein Konglomerat zu verkaufen, um das Krankenhaus zu retten. Kit versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Nic und Conrad machen sich derweil auf die Suche nach Kyle Nevin, der als Spender für Jessie in Frage kommt. Dabei kommen sie sich wieder näher.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
