Atlanta Medical

Unterschätze niemals den Raptor!

Staffel 2Folge 3vom 25.09.2019
Folge 3: Unterschätze niemals den Raptor!

43 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12

Die Kochsalzlösungen im Chastain werden knapp und Dr. Conrad und Dr. Bell versuchen, mit anderen Klinikchefs selbst die Produktion aufzunehmen. Indessen stellt eine Patientin ihre Partnerschaft in Frage, nachdem sie krank wird. Aber nicht nur sie, auch Nic zieht ihre Beziehung zu Conrad an ihrem Jahrestag in Zweifel.

