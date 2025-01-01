Atlanta Medical
Folge 6: Was für ein Alptraum!
43 Min.Ab 16
Die Patientin Laurie leidet unter schrecklichen Albträumen und einer seltsamen Krankheit, deren Ursprung rätselhaft erscheint. Unterdessen sind die Angestellten des Chastain mit den Vorbereitungen für eine Halloweenparty beschäftigt, die Mina ausrichtet.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen