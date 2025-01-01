Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 6
43 Min.Ab 16

Die Patientin Laurie leidet unter schrecklichen Albträumen und einer seltsamen Krankheit, deren Ursprung rätselhaft erscheint. Unterdessen sind die Angestellten des Chastain mit den Vorbereitungen für eine Halloweenparty beschäftigt, die Mina ausrichtet.

ProSieben FUN
