Atlanta Medical

Risiken und Nebenwirkungen

ProSieben FUNStaffel 2Folge 7
Risiken und Nebenwirkungen

Atlanta Medical

Folge 7: Risiken und Nebenwirkungen

42 Min.Ab 12

Jessie, Nics Schwester, und ihr guter Freund John nehmen an einer Medikamentenstudie teil. Doch etwas geht schief ... Indessen steht Devon und Priyahs Beziehung auf der Kippe, als sie ein Jobangebot in einer entfernten Stadt erhält, das sie nicht ablehnen kann.

Alle Staffeln im Überblick

ProSieben FUN
Alle 4 Staffeln und Folgen