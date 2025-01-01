Atlanta Medical
Folge 7: Risiken und Nebenwirkungen
42 Min.Ab 12
Jessie, Nics Schwester, und ihr guter Freund John nehmen an einer Medikamentenstudie teil. Doch etwas geht schief ... Indessen steht Devon und Priyahs Beziehung auf der Kippe, als sie ein Jobangebot in einer entfernten Stadt erhält, das sie nicht ablehnen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Twentieth Century Fox
Enthält Produktplatzierungen