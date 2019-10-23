Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 9vom 23.10.2019
42 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12

Der Tag von Priyas und Devons Hochzeit ist gekommen. Devon steckt allerdings in einer Zwickmühle, denn er hat sich in Julian verliebt. Als er sich ein Herz fasst und ihr seine Gefühle gesteht, teilt sie ihm mit, dass sie Atlanta verlassen wird. Derweil wird Conrads Vater Marshall mit starken Bauchschmerzen ins Chastain eingeliefert, und Lane verlangt von Bell, 500.000 Dollar Kaution zu hinterlegen, weil sie sonst ein Sex-Video von ihm veröffentlicht.

