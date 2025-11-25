Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 3
42 Min.Ab 12

Devon behandelt den schwerverletzen Raubmörder Rob Spiro. Er versucht, einen Zugang zu dem Mann zu finden - ohne Erfolg. Vielmehr überrascht es ihn, wie herzlos er ist, als er nach der Feststellung einer genetischen Erkrankung seine Tochter nicht davor warnen will. Als Conrads Dialyse-Patient Rick urplötzlich stirbt, stellt Conrad fest, dass es in den vergangenen sechs Wochen zu fünf Todesfällen bei Dialyse-Patienten gekommen ist ...

