Folge 3: Heilige Sünderin
42 Min.Ab 12
Devon behandelt den schwerverletzen Raubmörder Rob Spiro. Er versucht, einen Zugang zu dem Mann zu finden - ohne Erfolg. Vielmehr überrascht es ihn, wie herzlos er ist, als er nach der Feststellung einer genetischen Erkrankung seine Tochter nicht davor warnen will. Als Conrads Dialyse-Patient Rick urplötzlich stirbt, stellt Conrad fest, dass es in den vergangenen sechs Wochen zu fünf Todesfällen bei Dialyse-Patienten gekommen ist ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Twentieth Century Fox
Enthält Produktplatzierungen