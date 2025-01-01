Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Eine Hochzeit und ein Todesfall

Staffel 4Folge 1
Joyn Plus
Eine Hochzeit und ein Todesfall

Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 1: Eine Hochzeit und ein Todesfall

43 Min.Ab 12

Nach langer Wartezeit bereiten Conrad und Nic mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde ihre Hochzeit vor. Währenddessen verdeutlichen Rückblenden zu den ersten Tagen der COVID-19-Krise den Heldenmut der Ärzte und die Opfer, die das Virus von jedem im Chastain Memorial Hospital gefordert hat.

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen