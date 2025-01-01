Atlanta Medical
Folge 11: Nach dem Sturm
42 Min.Ab 16
Als ein Tornado das Chastain trifft, gerät die Belegschaft in eine Krise. Conrad und Nic behandeln einen verletzten Rettungsassistenten. Devon und Leela sind mit einem Mann eingeschlossen, der ein Kopftrauma hat und operieren mit begrenztem Gerät. Derweil holt Bell den Raptor und Dr. Wong zu einem Krebspatienten, der eine riskante Operation benötigt. Cain wird ein neuer Assistenzarzt zugewiesen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen