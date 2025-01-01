Atlanta Medical
Folge 13: Therapieerfolge
43 Min.Ab 12
Bei Nics Babyfeier nimmt Billie die Dinge in die Hand, doch ein Geheimnis verändert alles. Devon und Leela entdecken einen Wohnungsbrand. Sie helfen den Opfern und Leela kann Raptor ihr Können beweisen. Jake und sein Mann müssen mit Sammies gesundheitlichen Problemen klarkommen, als sie eine festere Rolle in ihrem Leben spielen wollen. Raptor und Rose erhalten aufregende Neuigkeiten.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
