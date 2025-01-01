Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 4
Atlanta Medical

Folge 4: Aus dem Gleichgewicht

43 Min.Ab 12

Das Chastain-Personal arbeitet zusammen, um eine Diagnose für ein Mutter-Tochter-Paar zu stellen, deren Symptome eine eindeutige Zustandsbestimmung erschweren. Devon bekommt unerwarteten Besuch von seiner Mutter und Conrad und Nic überlegen, wann der beste Zeitpunkt ist, allen ihre große Neuigkeit mitzuteilen. Währenddessen schlägt sich Bell mit einem übereifrigen Fan seiner Show herum, der schließlich im Chastain behandelt werden muss, und Mina macht einen gewagten Schritt, als sie erkennt, dass ihr Visum bald abläuft.

