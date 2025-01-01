Atlanta Medical
Folge 8: Vendetta
43 Min.Ab 12
Am ersten Tag nach Nics Rückkehr ins Chestain wird der Mann, der sie angegriffen hat, in die Notaufnahme eingeliefert, und sie wird direkt mit ihrem Trauma konfrontiert. Cain, inzwischen auf dem Weg der Besserung, ist wegen seines körperlichen Zustands verunsichert und beschließt, Mina zu Fall zu bringen. Unterdessen zeigt sich Assistentin Leela im Laufe ihres ersten Arbeitstages sowohl überfordert als auch brillant, weshalb sich Devon und Conrad fragen müssen, ob mehr dahintersteckt.
Atlanta Medical
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
12
