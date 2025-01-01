Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Eine Frau für Devin

Staffel 4Folge 9
Joyn Plus
Eine Frau für Devin

Eine Frau für DevinJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 9: Eine Frau für Devin

43 Min.Ab 12

Ein Fall wird für die Belegschaft persönlich, als Conrad und Bell eine Frau behandeln, die mit Jakes zukünftigem Adoptivkind schwanger ist. Nach den überraschenden Nachrichten von Prinzessin Nadine überdenkt Devon die Zukunft seines Liebeslebens. Kurz nachdem sie AJs Eltern kennengelernt hat, bekommt Mina einen Anruf, wegen dem sie eine kühne Entscheidung über ihre Zukunft treffen muss. Unterdessen kommen sich Cain und Rose näher und Irving und Jessica geben sich das Ja-Wort.

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen