Atlanta Medical
Folge 9: Eine Frau für Devin
43 Min.Ab 12
Ein Fall wird für die Belegschaft persönlich, als Conrad und Bell eine Frau behandeln, die mit Jakes zukünftigem Adoptivkind schwanger ist. Nach den überraschenden Nachrichten von Prinzessin Nadine überdenkt Devon die Zukunft seines Liebeslebens. Kurz nachdem sie AJs Eltern kennengelernt hat, bekommt Mina einen Anruf, wegen dem sie eine kühne Entscheidung über ihre Zukunft treffen muss. Unterdessen kommen sich Cain und Rose näher und Irving und Jessica geben sich das Ja-Wort.
