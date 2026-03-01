Zwischen Geier und BuffalosJetzt kostenlos streamen
Auf den Spuren der Cherokee
Folge 8: Zwischen Geier und Buffalos
32 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
In dieser Folge passieren merkwürdige Dinge: Waschbären klauen nicht nur unsere Sachen, sondern bringen auch ein unglaubliches Geschenk. Die Buffalos zogen weiter, doch dafür fingen wir unsere ersten Schuppenkarpfen aus dem Lake Wateree.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren der Cherokee
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12