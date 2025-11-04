Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Dinos im Kongo

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 04.11.2025
Dinos im Kongo

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Folge 1: Dinos im Kongo

40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Sind es tatsächlich Aufnahmen eines lebenden Dinosauriers, die ein Filmteam im Kongo gesammelt hat? Und: Besitzt ein Mädchen aus Russland die Fähigkeit, einen Baum mit ihren bloßen Fäusten umzuwerfen?

