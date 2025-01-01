Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Auf Herz und Nieren

Die Maske

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Die Maske

Die MaskeJetzt ohne Werbung streamen

Auf Herz und Nieren

Folge 2: Die Maske

43 Min.Ab 6

Der siebenjährige Kevin hat Leukämie und benötigt dringend eine Knochenmarkspende. Als in der weltweiten Datenbank kein geeigneter Spender auffindbar ist, machen sich David und Nina mit Hilfe von Kevins alleinerziehender Mutter Sabine Fraenkel auf die Suche nach dem Vater. Der ist ausgerechnet Hilmar Pfrundt, ein im Kiez gefürchteter, mit einem martialischen Gesichts-Tattoo ausgestatteter Gewalttäter - der Mann mit der Maske!

Alle Staffeln im Überblick

Auf Herz und Nieren
SAT.1 emotions
Auf Herz und Nieren

Auf Herz und Nieren

Alle 1 Staffeln und Folgen