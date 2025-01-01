Auf Herz und Nieren
Folge 2: Die Maske
43 Min.Ab 6
Der siebenjährige Kevin hat Leukämie und benötigt dringend eine Knochenmarkspende. Als in der weltweiten Datenbank kein geeigneter Spender auffindbar ist, machen sich David und Nina mit Hilfe von Kevins alleinerziehender Mutter Sabine Fraenkel auf die Suche nach dem Vater. Der ist ausgerechnet Hilmar Pfrundt, ein im Kiez gefürchteter, mit einem martialischen Gesichts-Tattoo ausgestatteter Gewalttäter - der Mann mit der Maske!
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH, Bildrechte: SAT.1/Klein, Conny