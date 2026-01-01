Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Folge 6: Teufels Küche

44 Min.Ab 6

Der junge Lamin kann sein Glück kaum fassen: Sein Freund Paul hat ihm eine Stelle als Koch im Restaurant seines Vaters besorgt! Er braucht nur noch ein Gesundheitszeugnis. In der Praxis untersucht ihn David. Die Diagnose: Gelbsucht. So darf Lamin in keiner Küche arbeiten! Wütend und verzweifelt rennt Lamin aus der Praxis. Unterdessen haben Ninas Sorgen um ihren Onkel Harry wieder zugenommen. Der alte Doc verharmlost seine Erkrankung, weigert sich eine Therapie anzufangen.

