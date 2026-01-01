Auf Herz und Nieren
Folge 6: Teufels Küche
44 Min.Ab 6
Der junge Lamin kann sein Glück kaum fassen: Sein Freund Paul hat ihm eine Stelle als Koch im Restaurant seines Vaters besorgt! Er braucht nur noch ein Gesundheitszeugnis. In der Praxis untersucht ihn David. Die Diagnose: Gelbsucht. So darf Lamin in keiner Küche arbeiten! Wütend und verzweifelt rennt Lamin aus der Praxis. Unterdessen haben Ninas Sorgen um ihren Onkel Harry wieder zugenommen. Der alte Doc verharmlost seine Erkrankung, weigert sich eine Therapie anzufangen.
Alle Staffeln im Überblick
Auf Herz und Nieren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH, Bildrechte: SAT.1/Klein, Conny