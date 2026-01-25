Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufstieg der Milliardäre

Ohne zu schaden

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 01.02.2026
Ohne zu schaden

Aufstieg der Milliardäre

Folge 2: Ohne zu schaden

46 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Seltenes Archivmaterial zeigt die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, wie sie in den Räumlichkeiten der Stanford-Universität Gedanken zu einer Suchmaschine austauschen. Auch Social Media nimmt seine Anfänge in Mark Zuckerbergs Studentenzimmer.

