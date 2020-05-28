Gib mir mein Herz zurückJetzt ohne Werbung streamen
Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Folge 4: Gib mir mein Herz zurück
26 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Während seiner Schicht als Uber-Fahrer muss Ben sich mit Beziehungsschwierigkeiten auseinandersetzen und er lernt einen Hund mit einem außergewöhnlichen Musikgeschmack kennen. Danach will er Nadja mit einem Geschenk zurückgewinnen.
Genre:Tragikomödie
12
Copyrights:© Joyn / Bon Voyage Films