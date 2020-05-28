Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 6vom 28.05.2020
White Russian

Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers

Folge 6: White Russian

27 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Während einer langen Halloween-Nacht in Hamburg wird Ben auf die Probe gestellt. Zuerst muss er Kai aus der Klemme helfen und dann ruft Nadjas beste Freundin Kerstin an. Nadjas wehen haben begonnen und Ben will die Geburt auf keinen Fall verpassen.

