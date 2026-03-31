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Aussie Shore

MTVStaffel 1Folge 6vom 31.03.2026
Tütenwein

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Aussie Shore

Folge 6: Tütenwein

45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 18

Dass Tom zwischen Lily und Lexie hin- und hergerissen ist, sorgt für Spannungen beim Camping. Eine verkaterte Lily konfrontiert Tom, weil sie glaubt, dass Lexie sich in ihn verliebt. Es gibt Jelly-Wrestling und Tom beschließt, das Chaos zu beenden.

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