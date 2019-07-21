Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 21.07.2019: Folge 4
44 Min.Folge vom 21.07.2019Ab 6
„Big Yella“ zermahlt in Down Under tonnenweise Gestein. Die neue Mühle hat den „Dirt Dogs“ in Piefinch bereits den ersten Goldsegen beschert. Aber die Schatzsucher haben in Western Australia noch einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Damit das Team sein Ziel von 200 Unzen erreicht, muss die Maschine in den nächsten drei Monaten rund um die Uhr laufen. Die „Scrappers“ hadern unterdessen mit ihrem Schicksal. Die Männer haben ihre alte Waschanlage zerlegt, um aus den Einzelteilen ein neues Arbeitsgerät zu bauen. Doch der Plan geht bis dato nicht auf.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.