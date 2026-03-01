Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Wunderkater und Einhorn-Hund

sixxStaffel 12Folge 4vom 08.03.2026
Wunderkater und Einhorn-Hund

Wunderkater und Einhorn-HundJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 4: Wunderkater und Einhorn-Hund

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Shi Tzu Maximus wird wegen seiner abnormalen Gangart zu Dr. Scott Miller gebracht. Scott macht eine Röntgenaufnahme, um eine Krebserkrankung auszuschließen. An der australischen Goldküste behandelt Alex eine Katze, die nach einem Kampf mit einem Hund unter Atemproblemen leidet. Außerdem kümmern sich Audrey und Alison um das Kaninchen Chimera, das aufgrund einer Infektion dringend operiert werden muss.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 2 Staffeln und Folgen