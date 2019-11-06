Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 10: Das kitzlige Murmeltier
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Beim Spielen stürzt Klein Schlürf in ein Loch im Schnee. Während Klein Kritzel und die anderen sie verzweifelt suchen, freundet sie sich mit einem Murmeltier an, das höllisch kitzelig ist. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment