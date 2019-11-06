Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das kitzlige Murmeltier

Das kitzlige MurmeltierJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 10: Das kitzlige Murmeltier

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Beim Spielen stürzt Klein Schlürf in ein Loch im Schnee. Während Klein Kritzel und die anderen sie verzweifelt suchen, freundet sie sich mit einem Murmeltier an, das höllisch kitzelig ist. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen