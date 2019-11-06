Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 11: Die traurige Vogelscheuche
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Herr Scheuch, die Vogelscheuche, ist furchtbar traurig, weil die Vögel keine Angst mehr vor ihm haben und der Bauer ihn deshalb loswerden will. Die Babaloos legen Hand an. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment