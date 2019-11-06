Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Ein klitzekleines Feuer

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Meiser Klopf, Meister Säg und Herr Brenn wollen im Wald picknicken, mit Lagerfeuer und Musik, und natürlich ohne Damen. Während sie Marshmellows rösten, breitet sich das Feuer plötzlich gefährlich aus. Rechte: Your Family Entertainment

