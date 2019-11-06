Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 18: Ein klitzekleines Feuer
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Meiser Klopf, Meister Säg und Herr Brenn wollen im Wald picknicken, mit Lagerfeuer und Musik, und natürlich ohne Damen. Während sie Marshmellows rösten, breitet sich das Feuer plötzlich gefährlich aus. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment