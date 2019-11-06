Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20: Fauler Zauber
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Zauber, der jederzeit die Form eines anderen Babaloos annehmen kann, bringt alles durcheinander. Als Klein Kritzel spielt sie den Anderen böse Streiche, die natürlich auf den wahren Klein Kritzel stinksauer sind. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment