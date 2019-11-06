Staffel 2Folge 21vom 06.11.2019
Folge 21: Die diebische Elster
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf spielen mit Kevins Sheriff-Stern, als eine Elster das Abzeichen stiehlt. Beim Versuch, Kevins Spielzeug wieder zu erlangen, wird auch Tante Pick von der diebischen Elster verschleppt... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment