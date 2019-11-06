Staffel 2Folge 30vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 30: Kapitän Weltenbummler
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos treffen am Strand auf Kapitän Weltenbummler, der behauptet, eine Schatzkarte zu haben. Als er sich aber weigert, diese zu zeigen, beschließen Baby Wisch und die anderen, ihm die Karte zu stibitzen... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment