Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 30vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kapitän Weltenbummler

Kapitän WeltenbummlerJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 30: Kapitän Weltenbummler

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Babaloos treffen am Strand auf Kapitän Weltenbummler, der behauptet, eine Schatzkarte zu haben. Als er sich aber weigert, diese zu zeigen, beschließen Baby Wisch und die anderen, ihm die Karte zu stibitzen... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen