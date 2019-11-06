Staffel 2Folge 37vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 37: Die eingebildete Kranke
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Um Klein Schlürf und Baby Wisch zu beweisen, dass Pilze keine Blumen sind, isst Tante Pick davon. Herr Schwapp ist überzeugt, dass der Pilz giftig war, und Tante Pick glaubt nun, dass sie sterben muss. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment