Babaloos

Staffel 2Folge 41vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Chefin Zwack will Bergsteigen gehen. Tante Pick behauptet, ihrerseits eine hervorragende Bergsteigerin zu sein und schließt sich ihr an. Aber auf halbem Weg in der Steilwand wird Tante Pick schwindelig... Rechte: Your Family Entertainment

