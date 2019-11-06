Staffel 2Folge 43vom 06.11.2019
Herr Liesmich verliert sein GedächtsnisJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 43: Herr Liesmich verliert sein Gedächtsnis
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Herr Liesmich hat Seiten verloren, und kann sich nicht mehr an die Geschichte vom Drachen erinnern. Aber den Babaloos, allen voran Herr Kleb und Herr Gierig, gelingt es, die fehlenden Seiten wieder zu finden. Rechte: Your Family Entertainment
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Babaloos
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Your Family Entertainment