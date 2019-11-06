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Babaloos

Staffel 2Folge 43vom 06.11.2019
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Herr Liesmich verliert sein Gedächtsnis

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Babaloos

Folge 43: Herr Liesmich verliert sein Gedächtsnis

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Herr Liesmich hat Seiten verloren, und kann sich nicht mehr an die Geschichte vom Drachen erinnern. Aber den Babaloos, allen voran Herr Kleb und Herr Gierig, gelingt es, die fehlenden Seiten wieder zu finden. Rechte: Your Family Entertainment

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