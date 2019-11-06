Staffel 2Folge 45vom 06.11.2019
Folge 45: Drei verspielte Entchen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch, Klein Schlürf und Herr Quak-Quak gehen in den Teich baden, wo sich drei verspielte Entchen auf sie stürzen. Herrn Quak-Quak geht die Luft aus und er muss gerettet werden... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment