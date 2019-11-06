Staffel 2Folge 48vom 06.11.2019
Folge 48: Zwei große Angsthasen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf einem Spaziergang in den Bergen werden die Babaloos von einem Unwetter überrascht. Teddy und Baby Wisch geraten in Panik, laufen weg und verstecken sich in einer Höhle... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment