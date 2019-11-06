Staffel 2Folge 52vom 06.11.2019
Die QuasselstrippeJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 52: Die Quasselstrippe
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Herr Quassel, ein Handy, kommt zu Besuch und findet die Babaloos ganz altmodisch. Er steht mehr auf Telefonieren, und das tut er auch! Ununterbrochen! Doch als seine Batterie versagt, helfen die Babaloos. Wie immer! Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment