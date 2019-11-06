Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 52vom 06.11.2019
Die Quasselstrippe

Folge 52: Die Quasselstrippe

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Herr Quassel, ein Handy, kommt zu Besuch und findet die Babaloos ganz altmodisch. Er steht mehr auf Telefonieren, und das tut er auch! Ununterbrochen! Doch als seine Batterie versagt, helfen die Babaloos. Wie immer! Rechte: Your Family Entertainment

