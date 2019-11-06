Staffel 2Folge 55vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 55: Die wütende Krabbe
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch hat die Krabbe geärgert, die daraufhin in einem wütenden Amoklauf alles zerstört, was ihr in den Weg kommt. Als sie sich einer Sandburg nähert, entwerfen die Babaloos einen verzweifelten Verteidigungsplan... Rechte: Your Family Entertainment
Babaloos
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment