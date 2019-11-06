Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 55vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die wütende Krabbe

Die wütende KrabbeJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 55: Die wütende Krabbe

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Baby Wisch hat die Krabbe geärgert, die daraufhin in einem wütenden Amoklauf alles zerstört, was ihr in den Weg kommt. Als sie sich einer Sandburg nähert, entwerfen die Babaloos einen verzweifelten Verteidigungsplan... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen