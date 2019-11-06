Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Schwester Kuschlig ist die Klippen hinuntergestürzt. Die Flut kommt und sie kann nicht schwimmen. Beim Versuch, sie zu retten, stürzen Klein Kritzel und Herr Löchrich ebenfalls ins Wasser... Rechte: Your Family Entertainment

