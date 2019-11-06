Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 9: Ein unfreiwilliges Bad
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Schwester Kuschlig ist die Klippen hinuntergestürzt. Die Flut kommt und sie kann nicht schwimmen. Beim Versuch, sie zu retten, stürzen Klein Kritzel und Herr Löchrich ebenfalls ins Wasser... Rechte: Your Family Entertainment
