Best of: Die schlagfertigsten KonterJetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 9: Best of: Die schlagfertigsten Konter
39 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Melissa Khalaj präsentiert ein Best of der effektivsten Konterstrategien und die Highlights ihrer schlagfertigen Gästinnen. Erlebt hier nochmal die besten Szenen der ersten Staffel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BAFF - clever kontern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SEO Entertainment GmbH, Bildrechte: sixx