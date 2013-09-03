Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 1

TLCFolge vom 03.09.2013
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 03.09.2013: Folge 1

23 Min.Folge vom 03.09.2013

Billige Schnäppchen schießen und sie teuer weiterverkaufen: Mit diesem simplen Geschäftsprinzip hat „Koffer-Jäger“ Billy Leroy auf landesweiten Versteigerungen schon viel Geld verdient. In dieser Episode versucht der Besitzer eines New Yorker Antiquitätenladens sein Glück im Sunshine State Florida. Mit jährlich rund 40 Millionen Passagieren und über zwei Millionen Tonnen Luftfracht gehört der Miami International Airport zu den größten Flughäfen des Landes. Dementsprechend dürften dort einige interessante Objekte zu holen sein. Billy hat auf seiner Einkaufsreise vorsorglich einen Haufen Bargeld im Gepäck.

Alle verfügbaren Folgen