Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 02.03.2016: Folge 1
22 Min.Folge vom 02.03.2016Ab 12
Gehörte der alte Hut, den Valerie in Kanada ersteigert hat, tatsächlich Meyer Lansky? Der listige Gangster gilt als Erfinder der Geldwäsche und wurde daher auch „Bankier des organisierten Verbrechens“ genannt. Wenn der Bandenboss die Kopfbedeckung tatsächlich getragen hat, wäre sie bis zu 5000 Dollar wert. Doch um beim Weiterverkauf groß abzusahnen, muss die erfahrene Schnäppchen-Jägerin Beweise liefern - was leichter gesagt ist als getan. In dieser Folge liefern sich die „Koffer-Jäger“ auf einer Nachlass-Auktion in Huntingdon, Québec, einen heißen Bieterwettstreit um antike Objekte.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.