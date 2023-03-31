Großvater hat einen brand neuen BakuganJetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Großvater hat einen brand neuen Bakugan
22 Min.Ab 6
Marucho und Runo erkennen, dass die geballte Kraft der Kämpfer nicht an Maskerades Stärke heran reicht.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008