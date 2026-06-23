Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache VerwechslungJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 23.06.2026: Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache Verwechslung
22 Min.Folge vom 23.06.2026
Alle Barbababies sind zu einer Talentshow eingeladen. Videospiele machen Spaß, aber man muss auch das gute Wetter genießen, daher sollte man nicht allzu lang vor dem Bildschirm hängen und auch mal eine verdiente Pause machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany