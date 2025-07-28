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BARBAPAPA und Familie

Ausflug in die große Stadt / Manchmal muss man Abschied nehmen

NickelodeonFolge vom 28.07.2025
Ausflug in die große Stadt / Manchmal muss man Abschied nehmen

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BARBAPAPA und Familie

Folge vom 28.07.2025: Ausflug in die große Stadt / Manchmal muss man Abschied nehmen

22 Min.Folge vom 28.07.2025

In Begleitung von Barbamama fahren die Barbababies zum ersten Mal mit dem Zug und schlafen in einem Hotel. Die Barbababies haben eine Schneeballschlacht und Barbabo baut einen großartigen Schneemann, den die Kinder Autschilein nennen.

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