Ausflug in die große Stadt / Manchmal muss man Abschied nehmenJetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 28.07.2025: Ausflug in die große Stadt / Manchmal muss man Abschied nehmen
22 Min.Folge vom 28.07.2025
In Begleitung von Barbamama fahren die Barbababies zum ersten Mal mit dem Zug und schlafen in einem Hotel. Die Barbababies haben eine Schneeballschlacht und Barbabo baut einen großartigen Schneemann, den die Kinder Autschilein nennen.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon