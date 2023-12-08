Das Ketchup mit Fertigpizza TeilJetzt kostenlos streamen
Basilikum
Folge 5: Das Ketchup mit Fertigpizza Teil
24 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12
Katharina und Max planen einen Filmabend, wäre da nicht dieser Anruf von Julia. Martin und Lisa retten ihre Beziehung mit Hamsterkämpfen und Zielübungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Basilikum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Richard Horn