Baupfusch - Familien in Not

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Das Schrott-Haus

Baupfusch - Familien in Not

Folge 1: Das Schrott-Haus

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Familie Griesshaber hat vor zwei Jahren den Vertrag für ein Haus unterschrieben. 148.000 Euro sollten sie zahlen, und dafür ein schlüsselfertiges Haus bekommen.Doch der Traum ist zum Albtraum geworden. Der Bauunternehmer stellte das Haus nicht fertig - Martin und Hella wohnen seit einem Jahr mit ihren Kindern Kevin und Michelle in einer verpfuschten Ruine. Zu allem Unglück hat Vater Griesshaber auch noch seine Arbeit verloren. Jetzt sind sie verschuldet und verzweifelt. Rechte: Sat.1

