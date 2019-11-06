Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kai Hoffmann und seine Verlobte Mirima Brodda haben ein Traumhaus bestellt und eine Bauruine bekommen. Sie sind an einen Pfuscher geraten. Ein Bauunternehmen sollte das geerbte Haus aus den 50er-Jahren auf Vordermann bringen. Das Ergebnis: eine nicht bewohnbare Baustelle, 175.000 Euro Schulden und Gewissensqualen bei Kai. Denn wo der Heimwerker selbst Hand gelegt hat, ist der Pfusch nur noch größer geworden. Kai und Miriam wohnen seit einem Jahr bei Kais Eltern auf engstem Raum. Das führt zu Streit: Kais Vater Uwe versteht nicht, warum es nicht weiter geht auf der Baustelle. Rechte: Sat.1
