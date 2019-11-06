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Baupfusch - Familien in Not

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Die Wohnruine

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Baupfusch - Familien in Not

Folge 3: Die Wohnruine

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Franks haben ein 80 Jahre altes, stark renovierungsbedürftiges Haus gekauft, dass der Heimwerker Norbert in Eigenregie ausbauen wollte. Einen Tag vor der Schlüsselübergabe verlor er seine Arbeit. Der Kauf des Hauses konnte nicht rückgängig gemacht werden. Doch es kam noch schlimmer: Der gelernte Elektriker hatte nun viel Zeit. Er werkelte zwar mit viel Elan aber wenig Verstand am Haus herum: Norbert Frank riss tragende Wände heraus, und errichtet einen schiefen Anbau. Seitdem lebt die fünfköpfige Familie in einer Ruine: Bis heute sind nur wenige Zimmer bewohnbar. Rechte: Sat.1

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Baupfusch - Familien in Not

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