Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Baupfusch - Familien in Not
Folge 5: Die Horror-Hütte
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Statt Außenputz und Garagendach Schimmel und massive Feuchtigkeitsschäden - seit sieben Jahren lebt Familie Dürr in einem Haus, das schon verfällt, bevor es fertig gestellt wurde. Eine Vollendung des Baus ist nicht in Sicht, denn der Kredit ist lange aufgebraucht. Die Familie lebt seither auf einer Baustelle. Wer Schuld an dem Desaster hat, und ob es einen Ausweg gibt, das muss Bauinspektor Schulz herausfinden. Eines ist aber klar: Es werden schwere Wochen für die Familie ...
Genre:Dokusoap, Heimwerken
Altersfreigabe:
12