Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Notruf im Doppelpack!Jetzt ohne Werbung streamen
Baupfusch - Familien in Not
Folge 1: Notruf im Doppelpack!
90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Stephan (30) und Sabrina (31) ist ihr dreijähriger Sohn Nick ihr Ein und Alles, jetzt ist ein zweites Kind unterwegs. Doch über dem scheinbar doppelten Glück hängen dunkle Wolken. Denn die Familie lebt in einem Schrotthaus. Der Keller ist feucht und hinter der Fassade schimmelt es. Seit Jahren führt das Ehepaar einen Rechtsstreit - bislang ohne Erfolg. Natascha Zuraw und Stefan Ritter sind ihre letzte Chance. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Baupfusch - Familien in Not
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1
Enthält Produktplatzierungen