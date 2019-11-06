Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Baupfusch - Familien in Not

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Abbruch-Haus: Familie Kinnigkeit

Das Abbruch-Haus: Familie KinnigkeitJetzt ohne Werbung streamen

Baupfusch - Familien in Not

Folge 2: Das Abbruch-Haus: Familie Kinnigkeit

85 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Andreas (42), Heike (47), Marvin (17) und Sabrina (14) aus Xanten am Niederrhein stehen vor dem Aus. Vor vier Jahren hatte sich die Familie ein Fertighaus gekauft, den Innenausbau wollte sie selber machen, doch der Bau ist noch immer nicht abgeschlossen. Mittlerweile leben die vier in einem Wohnwagen - neben ihrem Rohbau. Ihnen droht die Zwangsversteigerung des Hauses, das nicht beziehbar ist. Natascha Zuraw und Stefan Ritter müssen schnell handeln. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Baupfusch - Familien in Not

Baupfusch - Familien in Not

Alle 2 Staffeln und Folgen