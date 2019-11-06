Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Baupfusch - Familien in Not
Folge 2: Das Abbruch-Haus: Familie Kinnigkeit
85 Min.Folge vom 06.11.2019
Andreas (42), Heike (47), Marvin (17) und Sabrina (14) aus Xanten am Niederrhein stehen vor dem Aus. Vor vier Jahren hatte sich die Familie ein Fertighaus gekauft, den Innenausbau wollte sie selber machen, doch der Bau ist noch immer nicht abgeschlossen. Mittlerweile leben die vier in einem Wohnwagen - neben ihrem Rohbau. Ihnen droht die Zwangsversteigerung des Hauses, das nicht beziehbar ist. Natascha Zuraw und Stefan Ritter müssen schnell handeln. Rechte: Sat.1
